Запрещается вылов рыбы в связи с нерестовым запретом

Правоохранители Украины начали отрабатывать мероприятия в рамках стартовавшей операции "Нерест", сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Нерестовый запрет продлится по 9 июня. Призываем граждан быть ответственными и соблюдать определенные правила рыболовства во время нереста. В случае их нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", - говорится в обнародованном в понедельник на странице областного главка полиции в соцсети Фейсбук сообщении.

В полиции подчеркивают, что нерест - особый период в процессе воспроизводства рыб: "Помните, что оберегая ценные виды рыбы, которая водится в наших водоемах, мы умножаем ее запасы!"

В ведомстве отметили, что правоохранители ежегодно в весенне-летний период проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение совершения правонарушений на водных объектах в период нерестового запрета.

"О фактах незаконного рыбного промысла сообщайте на спецлинию полиции Киевщины "102", - призвали в ГУ Нацполиции в области.