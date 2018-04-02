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18:14 02.04.2018

Биометрический контроль на границе Украины с начала года прошли 96 тыс. россиян

Биометрический контроль на границе Украины с начала года прошли 96 тыс. россиян

Биометрический контроль на границе Украины с начала 2018 года прошли 136 тыс. иностранцев, в том числе 96 тыс. граждан России, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"На сегодня (по состоянию на 23 марта 2018 года) биометрией воспользовались 136 тыс. человек, из них 96 тыс. – россияне", - сообщил П.Цигикал в интервью 112.ua, опубликованном в понедельник.

По его словам, Украину из России едут в основном по коммерческим делам и к родственникам.

"В российской прессе много было сказано о том, что мы хотим ограничить права и свободы граждан РФ. Но к законопослушным гражданам у нас нет никаких вопросов, просто проводится фиксация их данных. Прежде всего, это идентификация и верификация лиц, пересекающих границу, что в свою очередь уменьшает риски и повышает нашу пограничную безопасность", – отметил глава Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, он проинформировал, что с начала войны на Донбассе 70 сотрудников Госпогранслужбы погибли, 429 получили ранения и 5 украинских пограничников считаются пропавшими без вести.

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