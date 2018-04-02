Гендиректором "Рено Украина" назначен коммерческий директор Dacia

Генеральным директором ООО "Рено Украина", 100%-ной "дочки" французской Renault, со 2 апреля назначен Франсуа Мариотт, занимавший должность коммерческого директора Dacia.

Согласно информации пресс-службы компании, Ф.Мариотт присоединился к Renault во Франции в 1992 году, где прошел путь от продавца до руководителя отдела продаж в дилерской сети. В 1997 году начал работать в службе маркетинга, с 2003-го по 2010 гг. возглавлял маркетинг в странах Адриатики, Центральной и Восточной Европы.

В 2010 году Ф.Мариотт был назначен директором по коммерческой гамме авто, с 2014 года работал коммерческим директором Dacia.

На посту гендиректора "Рено Украина" Ф.Мариотт сменил Яну Миненко, которая уходит в декретный отпуск.

Я.Миненко возглавляла компанию с сентября 2014 года. Под ее руководством бренд Renault удерживал лидерство на рынке новых легковых и коммерческих авто в Украине.

По данным компании, в 2017 году рынок новых легковых и легких коммерческих авто Украины вырос на 24,7% к 2016 году, до 87,634 тыс. ед., в том числе продажи легковых авто увеличились на 24,5% до 80,271 тыс. ед., а коммерческих – на 26,4% до 7,303 тыс. При этом бренд Renault на рынке легковых авто занял 12% рынка (10,499 тыс. ед.), коммерческих – 25,08% (1,847 тыс.).

Бренд также лидировал в сегменте корпоративных продаж, занимая 19,18% (6,038 тыс. авто).

ЧАО "Рено Украина" зарегистрировано в 2005 году. На сегодня его дилерская сеть насчитывает 32 пункта в 26 городах.

Финансовых показателей деятельности за 2017 год компания пока не оглашала.

По итогам 2016 года чистый доход компании вырос на 77% - до 2,93 млрд грн, чистая прибыль увеличилась почти в 2,5 раза - до 107,3 млн грн.

В мире совокупные продажи альянса Renault, Nissan и Mitsubishi Motors в 2017 году выросли на 6,5% к 2106 году - до 10,6 млн ед.