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17:44 02.04.2018

САП продолжает обеспечивать доказательствами обвинение руководства ЗТМК в растрате средств

САП продолжает обеспечивать доказательствами обвинение руководства ЗТМК в растрате средств

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) продолжает обеспечивать необходимую доказательную базу в судебном рассмотрении по обвинению директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака в растрате средств предприятия.

Как сообщила САП на своей странице в Facebook в понедельник, распространенная некоторыми общественными организациями информация относительно умышленного непредоставления прокурорами САП решающих доказательств по делу директора ЗТМК не соответствует действительности.

"Все факты выведения средств из общества (ЗТМК – ИФ) на данное время уже подтверждены приложенными к материалам судебного дела доказательствами", - отмечается в сообщении САП.

При этом констатируется, что Заводским районным судом Запорожья продолжается рассмотрение обвинительного акта по обвинению директора ЗТМК в растрате 492 млн грн. На протяжении января-марта текущего года судом осуществлялось исследование предъявленных стороной обвинения письменных доказательств в подтверждение совершенного преступления. Среди указанных доказательств важное место занимают платежные документы, подтверждающие перечисление (растрату) средств со счетов ЗТМК в пользу третьих лиц, подчеркивается в сообщении САП.

Ранее САП обвинила В.Сивака в том, что в 2014 году, имея прямой умысел и злоупотребляя служебным положением, он растратил, т. е. совершил незаконное бесплатное отчуждение, $110 млн, полученных от компании "Толексис Трейдинг Лимитед", целевым назначением которых было выполнение стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК.

Криминальное производство №12015080030002227 по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ЗТМК было зарегистрировано 15 сентября 2015 года и передано в НАБУ за подследственностью 8 июня 2016 года.

Следствием установлено, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа компания Tolexis Trading Limited, владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования модернизации средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" в счет погашения задолженности ЗТМК перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited на условиях, предусмотренных договором об учреждении ООО "ЗТМК".

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.

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