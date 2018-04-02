События

17:23 02.04.2018

Сотрудники "Киевавтодора" круглосуточно убирают улично-дорожную сеть столицы от песка и мусора

Сотрудники "Киевавтодора" круглосуточно убирают улично-дорожную сеть столицы от песка и мусора

После долгой зимы и снежного марта дорожники круглосуточно как в будни, так и в выходные дни убирают улично-дорожную сеть во всех районах Киева от песка и мусора, сообщают в Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на коммунальную корпорацию (КК) "Киевавтодор".

"Механизированная уборка производится с помощью специальной техники, в частности подметально-уборочных комплексов "Джонстон", "Скандия", "Бродвей". Также активно используются всесезонные уборочные машины "Bucher", которые зимой помогали убирать тротуары столицы от снега, а сейчас используются для приведения улиц и тротуаров в надлежащее санитарное состояние", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Кроме того, говорится в информации, продолжается механизированная и ручная очистка от грязи колесоотбойной ленты, светоотражающих элементов, водостоков и обзорных колодцев.

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