Срочник Воздушных сил ВСУ погиб от огнестрельного ранения в одной из в/ч

В воскресенье, 1 апреля, в одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Николаевской области, при исполнении служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы.

"По данному факту проводится служебное расследование. Также, на месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров Командования Воздушных сил ВС Украины", - сообщается на странице Командования Воздушных сил в соцсети Фейсбук в понедельник.

Какие-либо детали и обстоятельства чрезвычайного происшествия в Командовании Воздушных сил не сообщаются.