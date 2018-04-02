Украинское государство обязано трудоустраивать ветеранов АТО – Кива

Государство обязано способствовать социализации ветеранов АТО и давать им возможность трудоустройства после возвращения с фронта, заявил глава Социалистической партии Илья Кива.

"Еще в 2015 году, вернувшись с фронта, я говорил, что государство должно позаботиться о тех, кто выполнил свой долг на передовой. Мы создали программу, которую положили на стол министра внутренних дел (Арсена Авакова - ИФ). Суть этой программы заключается в том, чтобы люди, которые доказали свою преданность народу Украины, смогли продолжить выполнять свой долг уже внутри страны, защищая людей", - сказал И.Кива во время презентации одесского подразделения военизированной охраны "Безопасность жизни" в составе Национальной полиции Украины, сообщает пресс-служба Соцпартии в понедельник.

Политик также акцентировал внимание на том, что у государства должна быть монополия на применение силы.

"Право на силу имеет только государство. Это позиция каждого здравомыслящего человека. И для того, чтобы не растягивать страну на удельные княжества, создавая непонятные военные подразделения, в 2017 было принято решение: создать в структуре Национальной полиции отделения военизированной охраны. В первую очередь, в этом отделении трудоустраиваются ветераны АТО", — рассказал он.

Лидер Соцпартии также высказал убеждение, что Одесское подразделение военизированной охраны будет с честью выполнять возложенные на него задачи.

"Я был на этом самом месте в 2016 году, когда мы запускали в Одессе новую патрульную полицию. Сегодня мы даем старт еще одному проекту. Аналогичные подразделения уже показали свою эффективность в Киеве и Киевской области. Уверен, что и в Одессе произойдет то же самое. Вы заслужили доверие людей, воюя на фронте, и, уверен, что продолжите его оправдывать на службе в тылу", — сказал И.Кива, обращаясь к бойцам подразделения.

В Соцпартии напомнили, что в понедельник в Одессе у памятника Дюку состоялось торжественное представление личного состава одесского подразделения военизированной охраны "Безопасность жизни" в составе Национальной полиции Украины.