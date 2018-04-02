События

15:52 02.04.2018

Правоохранители разоблачили в Киеве хакера, взламывавшего в соцсетях персональные страницы и интернет-магазины

Правоохранители разоблачили в Киеве хакера, взламывавшего в соцсетях персональные страницы и интернет-магазины

Сотрудники Киевского управления департамента киберполиции Национальной полиции и следователи Голосеевского управления полиции Киева разоблачили хакера, который взламывал персональные страницы в соцсетях и профили интернет-магазинов.

Как сообщил в понедельник департамент киберполиции Нацполиции, 23-летний хакер, кроме персональных страниц, ориентировался на профили интернет-магазинов в соцсети Instagram.

"Используя фейковые страницы и электронные письма якобы от администрации Instagram, злоумышленник получал доступ к указанным страницам. После чего отправлял пострадавшим email-сообщения, в которых предлагал за 10 тыс. грн разблокировать страницу", - говорится в сообщении.

Оперативники из киберполиции провели санкционированный обыск по месту жительства хакера. В его доме обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с различными сим-карточками, которые злоумышленник использовал для регистрации фейковых доменных имен. Также в квартире изъят блокнот с черновыми записями, куда злоумышленник записывал все операции по движению средств.

Полицейские устанавливают лиц, ставших жертвами действий злоумышленника. Изъятая компьютерная техника направлена в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз. После получения ее результатов будет решен вопрос об объявлении киевлянину о подозрении.

Досудебное расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

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