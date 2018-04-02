Госгеонедр оцифровала геологические карты, открыла доступ к ним

Государственная служба геологии и недр Украины оцифровала геологические карты в масштабе 1:200 000 и открыла к ним доступ, сообщила пресс-служба ведомства.

"Совместно с канадскими партнерами открыт доступ к геологической карте Украины – оцифрованы геологические данные, содержащие геологическую информацию за 24 года независимости Украины, то есть за 1991-2015 гг.", - говорится в сообщении.

Информация в формате гео-PDF доступна через интернет.