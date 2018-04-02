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15:39 02.04.2018

Суд вынес определение о приводе свидетелей по делу Кернеса

Суд вынес определение о приводе свидетелей по делу Кернеса

Киевский районный суд Полтавы на очередном заседании в понедельник по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого не смог продвинуться в рассмотрении дела, поскольку не явился ни один из свидетелей обвинения.

"Сегодня прокуратура не обеспечила явку ни одного из еще не допрошенных свидетелей обвинения. Их 15 человек. Поэтому суд вынес определение о приводе этих свидетелей", - сказал адвокат Г.Кернеса Александр Гунченко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Следующее заседание по делу назначено на 23 апреля.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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