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15:32 02.04.2018

Гройсман за отмену е-деклараций для антикоррупционеров и иностранцев - членов набсоветов госкомпаний

Гройсман за отмену е-деклараций для антикоррупционеров и иностранцев - членов набсоветов госкомпаний

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за отмену электронного декларирования для общественных активистов в сфере антикоррупционной деятельности и иностранцев – членов наблюдательных советов государственных компаний.

"Я считаю, что введение такого декларирования было ошибочным, и сейчас нужно, чтобы парламент объединился вокруг того, чтобы отменить е-декларирование для общественных активистов", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

По мнению премьера, данная категория лиц не должна заполнять е-декларации, так как не имеет доступа к государственным средствам.

Кроме того, В.Гройсман считает очень важным отмену декларирования для иностранцев – членов наблюдательных советов государственных компаний.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник, 3 апреля, рассмотрит законопроекты, которые предлагают отменить е-декларирование для общественных активистов в сфере антикоррупционной деятельности и иностранцев – членов наблюдательных советов государственных компаний, а также намерена отменить уголовную ответственность для этих категорий лиц, если они не подали свои декларации до 1 апреля.

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