На Донбассе необходимо разминировать в целом 16 тыс. кв. км

На востоке Украины загрязнены взрывоопасными предметами и нуждаются в разминировании 16 тыс. кв. км, сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров.

"На подконтрольных Украине территориях загрязнены взрывоопасными предметами 7 тыс. кв. км, на неподконтрольных - 9 тыс. кв. км. Ориентировочно это 16 тыс. кв. км, которые несут угрозу жизни местных жителей", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

М.Комиссаров отметил, что боеприпасы, поставляемые боевиками из России, часто являются старыми, не взрываются и остаются лежать на земле. "Они и представляют самую большую угрозу", - отметил он.

По его словам, с начала боевых действий на Донбассе в результате детонации взрывоопасных предметов погибли 2,558 тыс. гражданских лиц, из них 242 ребенка. По состоянию на март 2018 года 273 украинских военнослужащих погибли, около 1 тыс. пострадали от детонации.

С 2014 года проверено 26 тыс. га территорий и уничтожено свыше 346 тыс. взрывоопасных предметов.

"Однако очищенные территории нельзя считать безопасными, поскольку, несмотря на Минские договоренности, до сих пор боевики продолжают обстреливать наши территории, повторно их загрязняя. Один и тот же участок мы можем разминировать по нескольку раз", - пояснил начальник управления.

На востоке Украины в настоящее время работают 50 расчетов саперов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госслужбы спецтранспорта.

В 2017 году помощь в разминировании начали предоставлять международные неправительственные организации The HALO Trust, Danish Demining Group, FSD.