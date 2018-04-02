События

14:14 02.04.2018

Гройсман настаивает на обеспечении габаритно-весового контроля на дорогах

Гройсман настаивает на обеспечении габаритно-весового контроля на дорогах

Украина начинает сезон дорожных работ, предусматривающих инициированные правительством проверки качества уже построенных и отремонтированных, внедрение новых норм контроля их качеств, строящихся дорог, а также внедрение контроля нагрузки транспорта, который осуществляют подразделения Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Как сообщил департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на специальномо совещании по вопросам развития дорожного хозяйства Украины.

"Постепенно можно начинать работы на дорогах. Хотел бы обратить внимание на качество выполнения работ - текущий и капитальный ремонт в том числе",- сказал глава правительства.

Он также подчеркнул принципиальную важность вопроса порядка на дорогах, слаженной работы на весовых комплексах.

"Контроль необходимо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривень на строительство, затем транспорт нагружают и перегружают и таким образом разрушают дороги. По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Ми должны это остановить", - заявил глава правительства.

По мнению премьера, недели качественного контроля на дорогах достаточно для наведения порядка, а через три-пять лет ситуация изменится к лучшему.

При этом глава правительства предложил привлечь к этому процессу силы и средства Министерства внутренних дел: речь, прежде всего, идет о камерах наблюдения.

"У нас, например, есть 78 комплексов. Давайте поставим камеры и все сделаем. Думаю, руководители МВД с удовольствием окажут помощь", - резюмировал В.Гройсман.

Как сообщалось, в 2017 году "Укртрансбезопасность" проверила 1,18 млн транспортных средств, осуществлявших перевозку пассажиров и/или грузов, и 458,796 тыс. транспортных средств во время осуществления габаритно-весового контроля. Было зафиксировано 114,051 тыс. нарушений на автотранспорте, что в 2,4 раза больше, чем за 2016 год. В частности, было выявлено 11,345 тыс. нарушений при осуществлении габаритно-весового контроля, что почти на 68% превышает показатель предыдущего года.

В марте 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабмин представление об освобождении Михаила Ноняка с должности руководителя "Укртрансбезопасности".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман за отмену е-деклараций для антикоррупционеров и иностранцев - членов набсоветов госкомпаний

На ремонт дорог во Львовской области в 2017г израсходовано более 3 млрд грн

Реформы в секторе безопасности и обороны продолжатся, гражданский контроль будет усилен

Гройсман выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерово

Гройсман поручил начать масштабную проверку безопасности мест массового пребывания людей

Жители с. Возсиятское Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14

Кабмин готов за месяц урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Рада делегирует им это право

Жителям горных районов Украины нужно обеспечить доступ к медицине, образованию и инфраструктуре - Гройсман

В Запорожской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков и маршруток на ряде трасс

На проспекте Палладина расширят проезжую часть и обустроят велосипедные дорожки

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд вынес определение о приводе свидетелей по делу Кернеса

На Донбассе необходимо разминировать в целом 16 тыс. кв. км

В Малайзии ввели тюремный срок за "фейковые новости"

Два "замминистра" т.н. "ЛНР" объявлены в розыск

На Донбассе необходимо разминировать в целом 16 тыс. кв. км

Один человек погиб и несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах

В профильном комитете Рады ждут аналитику МИД по инвентаризации правовой базы с РФ

В Раде надеются рассмотреть постановление по "Северному потоку-2" в четверг

Суд разрешил Сенкевичу немедленно вернуться к исполнению обязательств мэра Николаева

В Украине борьбу с коррупцией дискредитировали антикоррупционные органы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА