В профильном комитете Рады ждут аналитику МИД по инвентаризации правовой базы с РФ

В парламентском комитете по иностранным делам ожидают от Министерства иностранных дел Украины анализа соглашений и договоров, подписанных с Российской Федерации.

"Я очень надеюсь, что на этой неделе мы наконец-то увидим от МИД подготовленную аналитику по инвентаризации правовой базы с РФ, чтобы снять все дополнительные разговоры, которые ведутся вокруг этого", - сказала председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на согласительном совете руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник.