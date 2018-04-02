События

13:27 02.04.2018

В Украине борьбу с коррупцией дискредитировали антикоррупционные органы

В Украине борьбу с коррупцией дискредитировали антикоррупционные органы

 Антикоррупционные правоохранительные органы дискредитировали борьбу с коррупцией в Украине, считают в парламентской фракции "Народный фронт".

"Народный фронт" высказывает свое возмущение в связи с ссорами между руководителями антикоррупционных органов… Очень жаль, что антикоррупционные органы превратили свою работу в пиар, а теперь еще и с элементами трагикомедии", - сказал глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

"Уровень доверия к ним в обществе катастрофически упал. Никто не дискредитировал борьбу с коррупцией в Украине так, как это сделали новосозданные антикоррупционные органы", - добавил парламентарий.

Как сообщалось, 30 марта в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров были направлены дисциплинарные жалобы за подписями генерального прокурора Юрий Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о совершении заместителем генпрокурора - руководителем САП Назаром Холодницким дисциплинарных проступков. Они были направлены в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Береза после избиения ультрас на матче хочет инициировать принятие закона о порядке на стадионах

НАБУ начало расследование возможных коррупционных деяний экс-главы АП Лёвочкина

Комитет ВРУ поддержал законопроект "Народного фронта" об социальном медицинском страхование

"Батькивщина" готова подписаться под действующим коалиционным соглашением предусматривающем продолжение сотрудничества с МВФ - Бурбак

Бурбак не исключает, что новый Кабмин может быть назначен во вторник, если будет согласован его состав и программа деятельности

Нардеп Юрий Береза обвиняет "Финбанк" в финансировании террористической группировки "Оплот"

"Народный фронт" требует от Генпрокуратуры изучить заявления Фирташа в австрийском суде

Доходы "Народного фронта" за 2014 г. превысили 102 млн грн и полностью сформированы за счет безвозвратной помощи и пожертвований

ЦИК обработал 99,97% протоколов, "Народный фронт" лидирует

В Полтаве скончался кандидат в депутаты от партии "Народный фронт"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде надеются рассмотреть постановление по "Северному потоку-2" в четверг

Суд разрешил Сенкевичу немедленно вернуться к исполнению обязательств мэра Николаева

На Пасху электротранспорт в Харькове будет работать круглосуточно

В суд направлен обвинительный акт в отношении главы Госаудита Гавриловой

Киев готов передать 20 россиян для освобождения украинских политзаключенных в РФ

Нарушение боевиками "пасхального перемирия" будет ключевой темой встречи ТКГ в Минске 4 апреля

В Украине стартовал весенний призыв

Вера Савченко просит Трампа обратить внимание на ситуацию с ее сестрой

Киев в мае-2018 закончит разработку историко-архитектурного плана

Пасхальные зайцы и светодиодная писанка-беседка будут представлены на фестивале в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА