В суд направлен обвинительный акт в отношении главы Госаудита Гавриловой

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении главы Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой, подозреваемой в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

"30 марта 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обвинительный акт в отношении главы Государственной аудиторской службы Украины. Руководителю госоргана инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации (ч3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-служба САП в понедельник.

САП отметила, что Л.Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, однако законность оснований приобретения собственности не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновницы.

Кроме того, в САП подчеркнули, глава Госаудита внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 (более 2,86млн грн) и 2016 годы (более 4,67млн грн). Следствие считает, что чиновница прибегла к таким действиям с целью сокрытия своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

В САП напомнили, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в январе 2017 года и завершили 3 марта 2018. После этого в течение месяца подозреваемая и ее адвокаты знакомились с материалами следствия.

Как сообщалось, Л.Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г.Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожника (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, техники, золотых слитков и наличных в сумме $112,8 тыс. и EUR8,5 тыс., найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы", - проинформировало НАБУ.

Кроме того, детективы Бюро убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы. Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.

В декларации также не отображены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является бывший муж Л.Гавриловой, с которым семейные отношения фактически не прекращены и поэтому, согласно закону "О предотвращении коррупции", это имущество должно было быть отражено в декларации.

Следствие считает, что чиновница прибегла к таким действиям умышленно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов семьи.

Сама Л.Гаврилова заявила, что открытое в ее отношении уголовное производство является следствием давления на нее, как руководителя органа государственного финансового контроля, сотрудники которого привлекаются НАБУ к проверкам в рамках уголовных производств.

25 января Соломенский райсуд Киева определил Л.Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта.

30 января Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении от должности главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, подозреваемой в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.