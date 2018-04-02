Киев в мае-2018 закончит разработку историко-архитектурного плана

Киевская городская госадминистрация в мае 2018 года предоставит Министерству культуры новый историко-архитектурный опорный план столицы, сообщила пресс-служба горгосадминистрации со ссылкой на главного архитектора Киева Александра Свистунова.

"В историко-архитектурном плане указаны границы и режимы использования зон охраны памяток и исторических ареалов. Это нужно для того, чтобы памятники архитектуры были защищены от недобросовестных застройщиков, от разрушения. И что самое важное - этот документ является составляющей проекта Генерального плана, столь необходимого для развития Киева", - цитирует пресс-служба главного архитектора столицы.

По словам А.Свистунова, документ должны были принять в 2017 году, однако был отправлен на доработку, поскольку ЮНЕСКО увеличила буферные зоны памяток София Киевская и Киево-Печерская Лавра.

Согласно сообщению горгосадминистрации, сейчас разработчики плана – Украинский государственный институт культурного наследия и КО "Институт Генплана г.Киева" – вносят в документ последние правки.

Кроме того, департамент культуры горгосадминистрации до конца 2018 года завершит наполнение информационной базы памяток культурного наследия, которая заработает в начале 2019 года.

"Эта база памятников будет содержать большой объем информации, а именно: местонахождение объекта, охранный номер, категорию, статус объекта, памятку истории, ландшафта, градостроительства, архитектуры, техническое состояние, форму собственности, информацию о владельце, судебные дела и тому подобное. Каждый сможет проверить любую памятку культурного наследия, находящуюся на территории столицы", - цитируется в сообщении замглавы горгосадминистрации Алексей Резников.

По его словам, все коммунальные балансодержатели памяток и объектов культурного наследия должны заключить договора об охране объектов с соответствующим органом охраны культурного наследия в течение года.

По данным Киевской горгосадминистрации, в столице находятся 3552 объекта культурного наследия, из них 344 национального значения, 1980 – местного, 1228 – недавно обнаруженных.