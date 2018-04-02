События

12:43 02.04.2018

Киев в мае-2018 закончит разработку историко-архитектурного плана

Киев в мае-2018 закончит разработку историко-архитектурного плана

Киевская городская госадминистрация в мае 2018 года предоставит Министерству культуры новый историко-архитектурный опорный план столицы, сообщила пресс-служба горгосадминистрации со ссылкой на главного архитектора Киева Александра Свистунова.

"В историко-архитектурном плане указаны границы и режимы использования зон охраны памяток и исторических ареалов. Это нужно для того, чтобы памятники архитектуры были защищены от недобросовестных застройщиков, от разрушения. И что самое важное - этот документ является составляющей проекта Генерального плана, столь необходимого для развития Киева", - цитирует пресс-служба главного архитектора столицы.

По словам А.Свистунова, документ должны были принять в 2017 году, однако был отправлен на доработку, поскольку ЮНЕСКО увеличила буферные зоны памяток София Киевская и Киево-Печерская Лавра.

Согласно сообщению горгосадминистрации, сейчас разработчики плана – Украинский государственный институт культурного наследия и КО "Институт Генплана г.Киева" – вносят в документ последние правки.

Кроме того, департамент культуры горгосадминистрации до конца 2018 года завершит наполнение информационной базы памяток культурного наследия, которая заработает в начале 2019 года.

"Эта база памятников будет содержать большой объем информации, а именно: местонахождение объекта, охранный номер, категорию, статус объекта, памятку истории, ландшафта, градостроительства, архитектуры, техническое состояние, форму собственности, информацию о владельце, судебные дела и тому подобное. Каждый сможет проверить любую памятку культурного наследия, находящуюся на территории столицы", - цитируется в сообщении замглавы горгосадминистрации Алексей Резников.

По его словам, все коммунальные балансодержатели памяток и объектов культурного наследия должны заключить договора об охране объектов с соответствующим органом охраны культурного наследия в течение года.

По данным Киевской горгосадминистрации, в столице находятся 3552 объекта культурного наследия, из них 344 национального значения, 1980 – местного, 1228 – недавно обнаруженных.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В киевской многоэтажке упал лифт с человеком

В Киеве будут судить мошенника, который обманным путем завладел денежными средствами граждан на 3,3 млн грн

Власти готовятся в 2018 году открыть несколько обновленных туристических объектов в Киеве

Кличко оповестил, когда закончится отопительный сезон в Киеве

В Киеве на Борщаговке утром взорвался внедорожник

В ряде районов Киева в пятницу и субботу ограничат водоснабжение

В ряде районов Киева в пятницу и субботу ограничат водоснабжение

Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца

В Киеве ограничили движение транспорта со стороны улицы Вадима Гавела из-за ремонта путепровода

Станция Киевского метро "Левобережная" вновь заработала

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде надеются рассмотреть постановление по "Северному потоку-2" в четверг

Суд разрешил Сенкевичу немедленно вернуться к исполнению обязательств мэра Николаева

В Украине борьбу с коррупцией дискредитировали антикоррупционные органы

На Пасху электротранспорт в Харькове будет работать круглосуточно

В суд направлен обвинительный акт в отношении главы Госаудита Гавриловой

Киев готов передать 20 россиян для освобождения украинских политзаключенных в РФ

Нарушение боевиками "пасхального перемирия" будет ключевой темой встречи ТКГ в Минске 4 апреля

В Украине стартовал весенний призыв

Вера Савченко просит Трампа обратить внимание на ситуацию с ее сестрой

Пасхальные зайцы и светодиодная писанка-беседка будут представлены на фестивале в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА