События

11:27 02.04.2018

Вор оставил без электричества клиническую больницу №1 в Одессе

Злоумышленник оставил без электроэнергии городскую клиническую больницу №1 в Одессе, срезав кабели электросети, его задержал замглавврача и передал полиции.

Как сообщил на своей странице в Facebook советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, в субботу исчезли кабели сети в одном из корпусов больницы. В результате без питания оказалась операционная, пропало напряжение на оборудовании, жизненно необходимом для пациентов.

"Персонал больницы целые сутки работал в авральном режиме, перевели часть пациентов в другой корпус, операции продолжали делать руками… Целые сутки пытались восстановить электроснабжение, бросали переноски из корпуса, где было электричество. И вдруг исчезает электропитание и там", - рассказал обстоятельства происшествия Р.Форостяк.

По его словам, заместитель главного врача по техническому оснащению Виталий Моспаненко вылез на крышу и там застал злоумышленника, который срезал кабели питания. "Вор бросился бежать по крыше на соседние здания, а Виталий, вызвав полицию, бросился за ним. Задержать вора удалось только через квартал от больницы на улице Болгарской. Замглавврача удерживал негодяя до приезда полицейских", - добавил Р.Форостяк.

В настоящее время злоумышленник задержан. Данное дело взял на личный контроль начальник Главного управления Национальной полиции в области Дмитрий Головин.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Юморина" в Одессе прошла без нарушений общественного порядка

В Одессе проходит "Юморина"

Правоохранители перекрыли канал незаконного вывоза из зоны АТО оружия и боеприпасов

Повторная экспертиза подтвердила правильность идентификации тел погибших на пожаре в лагере "Виктория" в Одессе детей

Полиция уделит больше внимания коммуникациям во время охраны массовых мероприятий в Одессе весной

Полицейский автомобиль упал с моста в Одессе: пострадали двое полицейских

Полицейский автомобиль упал с моста в Одессе: пострадали двое полицейских

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе

Значительная часть центра Одессы обесточена из-за аварий

Гидрометцентр пояснил причуну выпадения снега желтого цвета

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожской области перевернулась автоцистерна с топливом

Уровень Дуная в районе Вилково немного снизился, а рядом с другими городами растет

Госуправления делами сможет покупать автомобили для обслуживания официальных иностранных делегаций

Посол Великої Британії про санкції для РФ у справі Скрипаля: Все залежатиме від подальших кроків Росії

В Лозовой с вечера субботы нет водоснабжения

Статус участника боевых действий получили более 329 тыс. участников АТО

В Мариуполе в ДТП погибли три человека, еще двое госпитализированы

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в океане в районе Фиджи

ПриватБанк подал иск в суд Кипра на структуры PwC, требует компенсации $3 млрд

В Запорожье ночью горел супермаркет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА