Вор оставил без электричества клиническую больницу №1 в Одессе

Злоумышленник оставил без электроэнергии городскую клиническую больницу №1 в Одессе, срезав кабели электросети, его задержал замглавврача и передал полиции.

Как сообщил на своей странице в Facebook советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, в субботу исчезли кабели сети в одном из корпусов больницы. В результате без питания оказалась операционная, пропало напряжение на оборудовании, жизненно необходимом для пациентов.

"Персонал больницы целые сутки работал в авральном режиме, перевели часть пациентов в другой корпус, операции продолжали делать руками… Целые сутки пытались восстановить электроснабжение, бросали переноски из корпуса, где было электричество. И вдруг исчезает электропитание и там", - рассказал обстоятельства происшествия Р.Форостяк.

По его словам, заместитель главного врача по техническому оснащению Виталий Моспаненко вылез на крышу и там застал злоумышленника, который срезал кабели питания. "Вор бросился бежать по крыше на соседние здания, а Виталий, вызвав полицию, бросился за ним. Задержать вора удалось только через квартал от больницы на улице Болгарской. Замглавврача удерживал негодяя до приезда полицейских", - добавил Р.Форостяк.

В настоящее время злоумышленник задержан. Данное дело взял на личный контроль начальник Главного управления Национальной полиции в области Дмитрий Головин.