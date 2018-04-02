Посол Великої Британії про санкції для РФ у справі Скрипаля: Все залежатиме від подальших кроків Росії

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф вважає, що в питанні нових санкцій стосовно Росії у справі про отруєння колишнього співробітника ФСБ Росії Сергія Скрипаля та його дочки все залежатиме від подальших кроків РФ.

"Поки що ми не оголошували нових санкцій, крім тих, які вже застосовано, але очевидно, що все залежатиме від подальших кроків Росії. Головне, про що ми в подальшому піклуватимемося, - це наша національна безпека", - сказала вона в ефірі телеканалу ICTV у неділю.

Дж. Гоф уточнила, що висилка російських дипломатів - це не просто акт солідарності з Великою Британією, "це також дуже чітка відповідь на те, що ми вважаємо загрозою нашій колективній безпеці. Це результат не тільки хорошої дипломатії, а й колективного відчуття, що ми стикнулися з новим і дуже важким викликом Росії".

Дипломат пояснила, що Велика Британія не має наміру обмежувати своїх футбольних фанатів і команди щодо відвідування чемпіонату світу з футболу-2018, який має відбутися в Росії.

"Щодо ідеї про те, що ми нібито намагаємося зірвати чемпіонат світу з футболу, - це нонсенс. Британці - істинно футбольна нація. І, звісно, ми хочемо дивитися хороший футбол, тут немає конспірології. Єдине, що ми не відправлятимемо офіційні делегації, членів уряду та королівської родини на чемпіонат світу. Водночас ми не прагнемо обмежувати англійських футбольних фанатів і команди, проте намагаємося бути впевненими в їхній безпеці", - розповіла посол.