События

10:51 02.04.2018

В Лозовой с вечера субботы нет водоснабжения

В Лозовой с вечера субботы нет водоснабжения

Все микрорайоны города Лозовая Харьковской области отключены от водоснабжения с 18:00 субботы, 31 марта сего года, сообщается на официальном сайте городского совета.

"КП "Лозоваводосервис" предупреждает, что в связи с аварией сети водоотвода возле домов №№ 12, 13 на 4-ом микрорайоне, с 18.00 31 марта от водоснабжения отключаются все микрорайоны города", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 1 апреля, в городе был организован подвоз технической воды в разные микрорайоны города по графику, опубликованному, в частности, на сайте горсовета.

График подвоза воды на понедельник, 2 апреля, и информация о восстановлении водоснабжения на сайте по состоянию на 10:45 понедельника отсутствуют.

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