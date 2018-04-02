События

10:39 02.04.2018

В Мариуполе в ДТП погибли три человека, еще двое госпитализированы

В Мариуполе в ДТП погибли три человека, еще двое госпитализированы

В Мариуполе (Донецкая обл.) вечером 1 апреля произошло ДТП, в результате которого три человека погибли, еще двое получили травмы.

Как сообщает в понедельник Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, в Мариуполе на ул. Голубенко произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, пострадали.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших. Оба пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы представителями скорой медицинской помощи.

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