В Мариуполе в ДТП погибли три человека, еще двое госпитализированы

В Мариуполе (Донецкая обл.) вечером 1 апреля произошло ДТП, в результате которого три человека погибли, еще двое получили травмы.

Как сообщает в понедельник Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, в Мариуполе на ул. Голубенко произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, пострадали.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших. Оба пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы представителями скорой медицинской помощи.