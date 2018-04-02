Вследствие сильных порывов ветра без электроснабжения осталось почти 200 населенных пунктов Украины

В результате сильных порывов ветра и вследствие этого срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены без электроснабжения остались 192 населенных пункта в 8 областях Украины, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская - 12 Черкасская - 12 Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганская – 1", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Подчеркивается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.