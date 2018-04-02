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06:41 02.04.2018

За минувшие сутки боевики совершили 38 обстрелов

За минувшие сутки боевики совершили 38 обстрелов

Боевики в зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки совершили 38 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, потерь нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать "Пасхальное перемирие" осуществив 38 обстрелов позиций украинских защитников", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

На луганском направлении боевики из запрещенных 120-мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления ВСУ вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82-мм применялись по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие - в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении с 82-мм минометов боевики четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также - вблизи Песков, Широкино и Шахты Бутовка. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовка, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы применялись боевиками в районе Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а вблизи Павлополя - велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия боевики обстреливали укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками", – подчеркнули в штабе АТО.

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