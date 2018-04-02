События

04:42 02.04.2018

Вьетнам и Китай призвали к сдержанности по территориальной проблеме Южно-Китайского моря

При решении проблемы территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность, с таким призывом выступили в воскресенье Вьетнам и Китай.

"Мы договорились, что обе стороны должны в будущем со всей серьезностью претворять в жизнь взаимопонимание лидеров наших стран..., как следует урегулировать противоречия, не предпринимать действий, которые могут привести к их обострению, уважать законные права и интересы друг друга в соответствии с международными законами", - заявил на совместной с министром иностранных дел Китая Ван И глава МИД Вьетнама Фан Бин Мин.

Китайский дипломат, находящийся во Вьетнаме с визитом, со своей стороны сказал, что "урегулирование разногласий является важным вопросом для стабильного развития двухсторонних отношений".

Он также отметил, что Китай и Вьетнам "должны воздерживаться от односторонних действий, которые могут осложнить ситуацию, а также предпринять усилия, направленные на укрепление сотрудничества на море, чтобы создать здоровые условия для достижения соглашения по проблемам островов".

Китай, Вьетнам и ряд других стран региона претендуют на ряд островов в Южно-Китайском море.

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