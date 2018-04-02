Глава сельсовета Запорожской области задержан за дачу взятки заместителю военного прокурора Одесского гарнизона

Глава сельсовета Запорожской области пытался подкупить заместителя военного прокурора Одесского гарнизона, и был задержан во время передачи взятки, сообщили в Военной прокуратуре Южного региона Украины.

Согласно информации, размещенной на странице ведомства в Facebook, сотрудники данного ведомства совместно с сотрудниками управления СБУ в Одесской области задержали главу одного из сельских советов Запорожской области во время передачи взятки в сумме $5 тыс. заместителю военного прокурора Одесского гарнизона.

"Установлено, что за непринятие решения о не привлечении племянника к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений - ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 2 ст. 307 (торговля наркотиками) УК Украины - глава одного из населенных пунктов Запорожской области предложил заместителю военного прокурора Одесского гарнизона неправомерную выгоду в сумме $5 тыс." - отмечается в сообщении.

Сельский голова был задержан во время передачи взятки. Решается вопрос об объявлении подозреваемому подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение взятки).

На данный момент проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Досудебное расследование продолжается.