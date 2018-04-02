События

02:41 02.04.2018

Глава сельсовета Запорожской области задержан за дачу взятки заместителю военного прокурора Одесского гарнизона

Глава сельсовета Запорожской области задержан за дачу взятки заместителю военного прокурора Одесского гарнизона

Глава сельсовета Запорожской области пытался подкупить заместителя военного прокурора Одесского гарнизона, и был задержан во время передачи взятки, сообщили в Военной прокуратуре Южного региона Украины.

Согласно информации, размещенной на странице ведомства в Facebook, сотрудники данного ведомства совместно с сотрудниками управления СБУ в Одесской области задержали главу одного из сельских советов Запорожской области во время передачи взятки в сумме $5 тыс. заместителю военного прокурора Одесского гарнизона.

"Установлено, что за непринятие решения о не привлечении племянника к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений - ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 2 ст. 307 (торговля наркотиками) УК Украины - глава одного из населенных пунктов Запорожской области предложил заместителю военного прокурора Одесского гарнизона неправомерную выгоду в сумме $5 тыс." - отмечается в сообщении.

Сельский голова был задержан во время передачи взятки. Решается вопрос об объявлении подозреваемому подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение взятки).

На данный момент проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Досудебное расследование продолжается.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики сбили беспилотник ОБСЕ, зафиксировавший передвижение военной техники на оккупированной территории

У семьи Хомутынника в 2017 году появилась еще одна квартира, доход нардепа составил 136,4 млн. грн

В киевской многоэтажке упал лифт с человеком

Во время футбольного матча в Мариуполе в драке пострадали 9 правоохранителей

"Юморина" в Одессе прошла без нарушений общественного порядка

В Мариуполе болельщики "Динамо" подрались с полицией во время матча

В Одессе проходит "Юморина"

Посол Великобритании о санкциях для РФ по делу Скрипаля: Все будет зависеть от дальнейших шагов России

В собственности Ляшко появился дом и земучасток под Киевом, доход нардепа в 2017 году составил 20,6 млн. грн

С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Имя Тиллерсона удалено с сайта американского госдепа

Террористы из "Аш-Шабаб" напали на базу миротворцев в Сомали

Более 20 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Иране

Жители грузинской Сванетии продолжают акцию против строительства каскада ГЭС в регионе

В результате беспорядков в индийском Кашмире погибли 12 человек

У пассажира киевского метро изъяли 22 автоматных патрона

Порошенко почтил память пассажиров автобуса Златоустовка-Донецк, погибших под Волновахой в 2015 году от обстрела со стороны боевиков

Популярные туристические достопримечательности в Германии стали принимать криптовалюту

В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление причалов порта

Порошенко намерен пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и организовать встречу с греческой общиной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА