Боевики сбили беспилотник ОБСЕ, зафиксировавший передвижение военной техники на оккупированной территории

В течение трех дней "Пасхального перемирия" боевики трижды осуществляли обстрел БПЛА СММ ОБСЕ, один сбили, сообщили в Украинской стороне СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что главари оккупационных администраций РФ третьи сутки подряд нарушают "Пасхальное перемирие", активно применяя при этом стрелковое оружие по позициям ВС Украины, и беспилотным летательным аппаратам СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук в воскресенье вечером.

По информации наблюдателей Миссии, в течение трех последних дней, во время проведения верификационных мероприятий отвода техники и вооружения во временно неподконтрольных правительству Украины районах, боевики трижды обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ. При этом, вблизи населенного пункта Миусинск, где боевики устроили своеобразный "полигон", беспилотник СММ ОБСЕ был сбит. "Во всех этих случаях представители Миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения", – подчеркнули в Украинской стороне СЦКК.

Вместе с тем, наблюдателям Миссии удалось задокументировать перемещение в этом районе колонны техники, в составе 10 единиц БМП, а также меры подготовки подразделений боевиков.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что эти случаи являются очередным подтверждением того, что главари оккупационных администраций РФ в дальнейшем препятствуют работе международных наблюдателей, на которых возложена задача по урегулированию конфликта на востоке Украины, и продолжают скрыто сосредоточивать технику и вооружение в нарушение минских договоренностей", – сказано в сообщении.