События

23:57 01.04.2018

В киевской многоэтажке упал лифт с человеком

В воскресенье в Киеве в Деснянском районе в одной из многоэтажек оборвался лифт, внутри находился человек, сообщает "Громадське радио".

Отмечается, что лифтовая кабина упала с высоты третьего этажа.

"В этот момент внутри находился человек. Его забрала "скорая", - сказано в сообщении на сайте "Громадське радио".

В пресс-службе киевской полиции подтвердили факт обрыва лифта.

"В полицию около 16:00 поступило сообщение. На место выехали патрульные, а также медики. Пострадавший 1956 года от госпитализации отказался", - отметили правоохранители.

В то же время в полиции отметили, что на место также прибыли специалисты по лифтам, которые провели соответствующее обследование.

Правоохранители устанавливают причину падения лифта.

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