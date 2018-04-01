События

21:36 01.04.2018

В Мариуполе болельщики "Динамо" подрались с полицией во время матча

В Мариуполе болельщики "Динамо" подрались с полицией во время матча

В Мариуполе во время матча между местной командой и киевским клубом "Динамо" возникла драка между болельщиками и правоохранителями, сообщает "112 Украина".

"Во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни", – сказано в сообщении на сайте телеканала в воскресенье вечером.

В информации подчеркивается, что о причинах драки пока не сообщается, однако предположительно она возникла из-за запрета полиции покидать сектора во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения, что зайти обратно они не смогут.

Когда полиция отказалась впустить их обратно в сектор, началась ссора, во время которой остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам.

Сообщается, что один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал. Ещё несколько были задержаны, однако полиция обещает отпустить их, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

Также сообщается, что на матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Посещение игры стало завершением его рабочего визита в Донецкую область.

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