События

16:56 01.04.2018

Террористы из "Аш-Шабаб" напали на базу миротворцев в Сомали

Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на базу миротворцев из Организации африканского единства в Сомали, сообщают в воскресенье СМИ со ссылками на источники в армейских кругах.

База располагается в районе города Буламарер в 130 км от столицы Сомали Могадишо.

Столкновение между террористами и силами миротворцев продолжалось около четырех часов после того, как нападавшие, пытаясь прорваться на территорию базы, подоврали у ее ворот заминированный автомобиль.

Один из источников сообщил журналистам, что в результате перестрелки есть погибшие, однако их точное число пока не установлено.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 20 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Иране

Жители грузинской Сванетии продолжают акцию против строительства каскада ГЭС в регионе

В результате беспорядков в индийском Кашмире погибли 12 человек

У пассажира киевского метро изъяли 22 автоматных патрона

Порошенко почтил память пассажиров автобуса Златоустовка-Донецк, погибших под Волновахой в 2015 году от обстрела со стороны боевиков

Популярные туристические достопримечательности в Германии стали принимать криптовалюту

В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление причалов порта

Порошенко намерен пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и организовать встречу с греческой общиной

Дунай подтопил уже треть Вилково, уровень воды достиг 181 см над нулем поста

Условием введения миротворцев на Донбасс является перемирие в регионе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА