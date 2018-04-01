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15:27 01.04.2018

Порошенко почтил память пассажиров автобуса Златоустовка-Донецк, погибших под Волновахой в 2015 году от обстрела со стороны боевиков

Порошенко почтил память пассажиров автобуса Златоустовка-Донецк, погибших под Волновахой в 2015 году от обстрела со стороны боевиков

Президент Украины Петр Порошенко почтил память пассажиров автобуса Златоустовка-Донецк, погибших в Волновахском районе Донецкой области от ракетного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований 13 января 2015 года.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в воскресенье, во время рабочей поездки в Донецкую область президент возложил цветы к памятному знаку погибшим пассажирам и почтил память погибших.

В церемонии также участвовал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО, получивших ранение, контузию, увечья или другие заболевания во время участия в АТО Вадим Свириденко.

Как сообщалось, 13 января 2015 г. в 14.30 боевики со стороны оккупированного города Докучаевск обстреляли украинский блокпост "Бугас" вблизи города Волноваха. Во время обстрела из реактивной системы залпового огня "Град" один из снарядов разорвался у рейсового автобуса сообщением "Златоустовка-Донецк", пассажиры которого как раз проходили паспортный контроль на пункте пропуска. В результате трагедии тогда погибли 12 человек, пострадали 18. Правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по статье "Теракт".

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