События

13:42 01.04.2018

Порошенко намерен пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и организовать встречу с греческой общиной

Порошенко намерен пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и организовать встречу с греческой общиной

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что планирует пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить г.Мариуполь Донецкой области и место проживания греческой общины на Приазовье, сообщается на официальном сайте главы государства в воскресенье.

"Мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим, чтобы греки вместе с нами положили начало нескольким важным проектам и в части обучения, и в части строительства, и в части поддержки церкви. И многие другие вещи, которые буду исходить от вас - я буду это защищать", - сказал П.Порошенко во время встречи с представителями греческой общины Мариуполя в рамках рабочей поездки в Донецкую область.

Президент поблагодарил общину за поддержку закона о развитии языка и подчеркнул важность поощрять маленьких детей учить украинский язык, поскольку те должны знать как свой язык, так и государственный украинский. "Я очень благодарю вас за мощную поддержку нашего языкового законодательства. Защищая право маленьких детей учить украинский язык, мы защищаем их от дискриминации. Дети будут знать и язык национальных меньшинств, и государственный язык", - сказал П.Порошенко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Условием введения миротворцев на Донбасс является перемирие в регионе

Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом

В Украине отметят 22-ю годовщину Конституции

Порошенко подписал закон о реформе в сфере парковки

С 2014 года российский агрессор убил на Донбассе 242 ребенка - Порошенко

Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Нацгвардия остается важной составляющей объединенных сил, выполняющих боевые задачи по возвращению Донбасса – Порошенко

Нацгвардия шаг за шагом приближается к стандартам ведущих стран мира – Порошенко

Агрессор пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины - Порошенко

Порошенко: благодарю власти США за поддержку оборонного потенциала Украины и последовательную позицию надежного союзника

ПОСЛЕДНЕЕ

Популярные туристические достопримечательности в Германии стали принимать криптовалюту

В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление причалов порта

Дунай подтопил уже треть Вилково, уровень воды достиг 181 см над нулем поста

ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Иране

В Украине в начале недели немного похолодает

Латвия проинформирует НАТО и ОБСЕ о планируемых Россией учениях в Балтийском море

Пожар в Кемерово: Губернатор области Тулеев подал в отставку

Погода в Украине: синоптики предупреждают о сильном ветре

Не менее 10 человек стали жертвами обрушения здания в Индии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА