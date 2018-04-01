События

13:05 01.04.2018

ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

В воскресенье, 1 апреля, в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня).

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в понедельник, 2 апреля, в связи со снегопадами в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей также сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня).

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Интерфакс-Украина
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