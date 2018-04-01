Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Иране

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в западной части Ирана примерно в 20 км от границы с Ираком, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 11:35 в воскресенье землетрясения имел координаты 34.30 градуса северной широты и 45.84 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 39 км восточнее города Ханакин (Ирак) и в 116 км западнее города Керманшах (Иран).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".