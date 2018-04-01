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10:18 01.04.2018

Латвия проинформирует НАТО и ОБСЕ о планируемых Россией учениях в Балтийском море

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии поручило представителям страны информировать НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о планируемых Россией ракетных учениях, чтобы обсудить этот вопрос внутри организаций, сообщил агентству BNS пресс-секретарь МИД Гинтс Егерманис.

Он заявил, что Россия ракетными испытаниями над Балтийским морем не нарушает международных обязательств, однако способ, каким она реализует свои планы, создает напряженность в регионе Балтийского моря.

"В настоящее время преждевременно судить, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не предоставила исчерпывающей информации об учениях - она объявила об учениях с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где ранее это не делалось, поэтому у всех окружающих стран возникают вопросы", - сказал представитель МИД Латвии.

По его словам, Россия своими планами "пытается демонстрировать силу, и их следует расценивать как очередную провокацию".

Как сообщалось, российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвию, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет.

Агентство гражданской авиации Латвии по просьбе России согласилось закрыть воздушное сообщение в этой зоне.

Латвия запросила у России более подробную информацию, в частности, о том, какое вооружение будет использовано, как будет обеспечена безопасность во время испытаний.

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