События

08:06 01.04.2018

В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди

В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди

     В воскресенье, 1 апреля, в некоторых областях Украины ожидаются сильные порывы ветра, в западных областях возможны сильные дожди, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

      "По данным Укргидрометцентра, 1 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди. В Киеве и области 1 апреля утром и днем порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Интерфакс-Украина
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