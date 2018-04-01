В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди

В воскресенье, 1 апреля, в некоторых областях Украины ожидаются сильные порывы ветра, в западных областях возможны сильные дожди, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 1 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди. В Киеве и области 1 апреля утром и днем порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте ведомства.