События

02:05 01.04.2018

Омбудсмен назначила регионального координатора Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях

Омбудсмен назначила регионального координатора Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях

    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назначила директора общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павла Лисянского региональным координатором Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях, сообщают на сайте омбудсмена.

      "Согласно поручению Людмилы Денисовой, региональный координатор взаимодействия с общественностью осуществлять мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

      Как отмечено на сайте, в активе его правозащитной деятельности - личное освобождение из плена двух граждан, заключенных на территории так называемой ЛНР. Один из них имеет украинское гражданство, второй - грузинское.

      В рамках его полномочий - беспрепятственное посещение без предварительного уведомления органов государственной власти и местного самоуправления, мест принудительного содержания граждан независимо от их статуса, а также ознакомление с документами и получения их копий в органах государственной власти и местного самоуправления, органах прокуратуры, включая дела, которые находятся в судах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере

Омбудсмен намерена лично контролировать соблюдение прав арестованной Савченко

Исполнительным директором "Европола" 8 марта назначена женщина

Омбудсмен призывает генпрокурора провести расследование правонарушений со стороны правоохранителей при штурме палаточного городка под Радой

Порошенко назначил замглавы МЭРТ Бровченко главой межведомственной комиссии по вопросам ОПК

Порошенко назначил судьями Конституционного суда Головатого и Лемака

В офисе омбудсмена открыли производство по факту реадмиссии Саакашвили

Киев делает все возможное, чтобы обмен заложниками с ОРДЛО состоялся – омбудсмен

В Минюсте Украины жалуются на недофинансирование пенитенциарной системы и некомплект сотрудников

Российский омбудсмен проинформирована о местонахождении и самочувствии Агеева

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди

Не менее 10 человек стали жертвами обрушения здания в Индии

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих

Генпрокурор Луценко получил за год 1,3 млн грн зарплаты, И.Луценко заработала более 3,5 млн грн и купила авто, супруги хранят в банках и наличными несколько млн грн

Лавина накрыла несколько лыжников на горном курорте в Швейцарии

Боевики продолжают нарушать режим перемирия на Мариупольском направлении

СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США за причастность к разведслужбам

С начала суток боевики пять раз нарушили "режим тишины"

Во Львове троллейбус столкнулся с маршруткой, пострадали 7 человек

Во Франции водитель попытался задавить прохожих, назвав себя террористом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА