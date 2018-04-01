Омбудсмен назначила регионального координатора Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назначила директора общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павла Лисянского региональным координатором Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях, сообщают на сайте омбудсмена.

"Согласно поручению Людмилы Денисовой, региональный координатор взаимодействия с общественностью осуществлять мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Как отмечено на сайте, в активе его правозащитной деятельности - личное освобождение из плена двух граждан, заключенных на территории так называемой ЛНР. Один из них имеет украинское гражданство, второй - грузинское.

В рамках его полномочий - беспрепятственное посещение без предварительного уведомления органов государственной власти и местного самоуправления, мест принудительного содержания граждан независимо от их статуса, а также ознакомление с документами и получения их копий в органах государственной власти и местного самоуправления, органах прокуратуры, включая дела, которые находятся в судах.