События

06:39 01.04.2018

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих

     Незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции, двое военнослужащих получили ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      2За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали срывать "пасхальное перемирие" осуществив 11 обстрелов позиций наших защитников", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

      На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополя. Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки и Марьинки.

      На Луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП незаконные вооруженные формирования дважды вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Катериновки.

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Интерфакс-Украина
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