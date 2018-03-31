Генпрокурор Луценко получил за год 1,3 млн грн зарплаты, И.Луценко заработала более 3,5 млн грн и купила авто, супруги хранят в банках и наличными несколько млн грн

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко получил за 2017 год 1 млн 302 тыс. грн заработной платы по месту работы.

Согласно поданной им электронной декларации за 2017 год, он получил также два подарка в не денежной форме от старшего сына Александра Луценко на сумму 170 тыс. грн и 119,35 тыс. грн.

Ю.Луценко имеет на счетах в государственном "Укрэксимбанке" 1 млн 331 тыс. 766 грн, $11,4 тыс. и EUR2,96 тыс., а также 10 тыс. грн наличными.

В 2017 году Ю.Луценко отдал 200 тыс. грн благотворительной помощи на изготовление памятника "борцам за свободу Украины" в городе Дубно Ровенской области, 266 тыс. 423 грн и 81 тыс. 827 грн благотворительной помощи на изготовление протезов для ног, и потратил 98 тыс. 291 грн на приобретение авиабилетов.

Генпрокурор может безвозмездно пользоваться квартирой в Киеве площадью 181 кв. м., принадлежащей его супруге, народному депутату Ирине Луценко, жилым домом площадью 859 кв. м, земельным участок площадью 2475 кв. м и гаражом площадью 80 кв. м в селе Стоянка Киево-Святошинского района Киевской области, которые принадлежат отцу его жены Степану Нарембику.

Кроме того, Ю.Луценко задекларировал служебный автомобиль Toyota Camry 2013 года выпуска, которым он пользуется.

Его супруга, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко получила за год 240 тыс. 481 грн зарплаты народного депутата, 252 тыс. 825 грн компенсации за депутатскую деятельность и 38,17 тыс. грн компенсации за проезд от Верховной Рады, 3 тыс. 823 грн командировочных от Офиса Совета Европы в Украине.

Также она получила 1 млн 893,5 тыс. грн дохода за отчуждение движимого имущества от гражданина Александра Наумика, 725 тыс. грн от иностранного гражданина и 394,4 тыс. грн от ООО "Бел Фам" за предоставление имущества в аренду, а также 28 тыс. 663 грн выплат от страховой компании "Уника".

И.Луценко хранит почти 1,6 млн грн в банке "Столичный", 565 тыс. грн, почти $2 тыс. и EUR1,25 тыс. в "Укрэксимбанке". Она также задекларировала наличными $260 тыс., EUR60 тыс. и 50 тыс. грн.

В собственности И.Луценко – квартира площадью 181 кв. м и нежилое помещение площадью 92,2 кв. м в Киеве. Также она владеет жилым домом площадью 203,9 кв. м и земельным участком площадью 775 кв. м в Дубно Ровенской области.

В прошлом году И.Луценко приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLS 350D (2017 года выпуска) за 2,43 млн грн, а также владеет Toyota Land Cruiser 200 (2010 года выпуска), которая находится в угоне.

В 2017 году супруга генпрокурора потратила 247 тыс. 837 грн на благотворительность и 98 тыс. 921 грн на авиабилеты.