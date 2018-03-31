События

22:02 31.03.2018

Боевики продолжают нарушать режим перемирия на Мариупольском направлении

Боевики продолжают нарушать режим перемирия на Мариупольском направлении

      Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать "пасхальное" перемирие, по состоянию на 21:00 субботы боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО, информирует украинская сторона СЦКК.

      "31 марта, по состоянию на 21 час оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополя. Также по позициям неподалеку Павлополя работал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

      В ведомстве отметили, что боевики активно применяют гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

      Украинская сторона СЦКК связывает такую показательную активность боевиков исключительно с "нескрываемым желанием любой ценой спровоцировать" ответный огонь со стороны подразделений ВС Украины, и снять с себя ответственность за нарушение режима перемирия.

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Интерфакс-Украина
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