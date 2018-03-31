СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США за причастность к разведслужбам

Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, которые были выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб РФ, их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата, сообщают в пресс-службе СБУ.

"Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которые были выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.