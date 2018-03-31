С начала суток боевики пять раз нарушили "режим тишины"

По состоянию на 18.00 субботы незаконные вооруженные формирования 5 раз обстреляли позиции ВСУ, нарушив режим прекращения огня на период Пасхальных праздников, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"С начала суток, установленный 30 марта режим полного прекращения огня на период Пасхальных праздников, боевиками российско-оккупационных войск не придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 зафиксировано 5 обстрелов опорных пунктов сил АТО", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в субботу вечером.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник трижды вел огонь по украинским позициям в районе Водяного. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики дважды обстреляли защитников Павлополя.

На Луганском направлении от начала суток сохраняется тишина.

Вследствие вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Наши военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия перемирия", - сообщили в штабе.