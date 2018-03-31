События

18:30 31.03.2018

Во Львове троллейбус столкнулся с маршруткой, пострадали 7 человек

Во Львове троллейбус столкнулся с маршруткой, пострадали 7 человек

Семеро человек госпитализировали в результате столкновения маршрутки №40 с троллейбусом №24, сообщает горячая линия Львова.

Авария произошла на пересечении улиц Зеленой и Луганской.

В сообщении указано, что пассажиры маршрутки получили травмы при падении. Шестеро пострадавших находятся в горбольнице №8, а 17-летний подросток – в городской детской больнице.

По предварительным данным, в ДТП виновен водитель троллейбуса, который не соблюдал дистанцию.

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Интерфакс-Украина
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