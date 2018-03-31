Сотрудник СБУ получил 3 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом

Оболонский районный суд Киева признал виновным сотрудника Службы безопасности Украины в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщает сайт Генпрокуратуры, нарушителю назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

В октябре 2015 года сотрудник СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки BMW X5, двигаясь на опасной скорости. "Не учтя дорожную обстановку, он осуществил выезд на клумбу и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажир указанного транспортного средства получил тяжелые телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых умер на месте", - отмечается в сообщении.

Часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса карается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без этого.