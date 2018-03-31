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15:59 31.03.2018

Британия рассматривает просьбу о посещении Юлии Скрипаль представителями посольства РФ в Лондоне

Британия рассматривает просьбу о посещении Юлии Скрипаль представителями посольства РФ в Лондоне

Британское правительство изучает запрос посольства России в Лондоне о встрече с Юлией Скрипаль, состояние которой улучшилось после отравления в Солсбери из-за воздействия нервнопаралитического вещества, передают в субботу западные СМИ.

"В настоящий момент мы рассматриваем запрос (посольства РФ - ИФ) о посещении Ю.Скрипаль и изучаем наши обязательства по этому вопросу в соответствии с международным и национальным правом, а также с учетом пожеланий и права самой Ю.Скрипаль", - приводят издания высказывания представителя британского МИД.

Как сообщалось, российские дипломаты в Лондоне продолжают добиваться встречи с Ю.Скрипаль, которая пошла на поправку.

"Хорошие новости об улучшении состояния Ю.Скрипаль. Мы настаиваем на своем праве встретиться с ней в соответствии с Конвенцией о консульских сношениях", - говорится в записи на странице посольства в "Твиттере".

Ранее в российской дипмиссии сообщили "Интерфаксу", что британская сторона официально уведомила посольство России в Лондоне об улучшении состояния Ю.Скрипаль.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. С.Скрипаль до сих пор находится в коме, состояние Ю.Скрипаль улучшилось, она может принимать пищу и разговаривать.

По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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