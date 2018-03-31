События

15:18 31.03.2018

Правоохранители задержали в Киеве пьяного мужчину с гранатой и травматическим пистолетом

Правоохранители задержали в Киеве пьяного мужчину с гранатой и травматическим пистолетом

В Днепровском районе Киева задержали мужчину в нетрезвом состоянии, у которого обнаружили гранату и травматический пистолет со "сбитыми" номерами.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции Киева, накануне вечером наряд полка полиции особого назначения получили вызов о том, что на бульваре Перова возле автомобиля BMW находится пьяный мужчина и цепляется к прохожим. При осмотре в его карманах обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, и травматический пистолет со "сбитыми" номерами. Согласно предварительному заключению экспертов, граната является боевой, но все предметы отправили на исследование.

"Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он - житель Киевской области, 1978 года рождения. Уголовное производство начали по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", - сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

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