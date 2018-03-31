События

12:25 31.03.2018

Пограничники предупреждают об автомобильных очередях на въезд в Украину из Польши

Пограничники предупреждают об автомобильных очередях на въезд в Украину из Польши

Накануне Пасхи в пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.

"Это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В частности, по состоянию на 11.00 перед пунктом пропуска "Ягодин" скопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очередях стоят примерно по 300 легковых автомобилей.

"С украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска", - подчеркивается в сообщении.

Пограничное ведомство советует гражданам учесть информацию о накоплении автомобилей, и для избрания оптимального маршрута движения пользоваться онлайн сервисами на официальном сайте Госпогранслужбы Украины для просмотра ситуации на основных пунктах пропуска по ссылке http://dpsu.gov.ua /ua/static_page/713.htm, а на сайте Польше - https://granica.gov.pl/.

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