События

12:11 31.03.2018

Две гражданки Сирии попросили статус беженца в Украине

Две гражданки Сирии во время прохождения пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Харьков" обратились к пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженцев в Украине, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Женщины, 1981 и 1996 года рождения, во время проведения с ними собеседования объяснили, что прибыли на территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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