Две гражданки Сирии попросили статус беженца в Украине

Две гражданки Сирии во время прохождения пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Харьков" обратились к пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженцев в Украине, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Женщины, 1981 и 1996 года рождения, во время проведения с ними собеседования объяснили, что прибыли на территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине", - говорится в сообщении.