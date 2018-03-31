В АП подтвердили временное отстранение от должности главы Николаевской ОГА Савченко

В администрации президента Украины подтверждают, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко отстранен от должности на период расследования уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

"Сейчас глава Николаевской ОГА Алексей Савченко отстранен. В случае, если следствие докажет его вину, он будет уволен", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента в пятницу.

Ранее в пятницу глава Николаевской облгосадминистрации А.Савченко сообщил, что подал президенту Украины П.Порошенко заявление о сложении полномочий на период расследования уголовного дела о самоубийстве В.Волошина.

"Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта, №3231934301", - сказал А.Савченко журналистам в пятницу в Киеве, продемонстрировав написанный от руки документ.

На вопрос, принял ли президент заявление, глава обладминистрации сказал: "Есть определенный документооборот. В согласии с ним не принять это заявление невозможно".

Он отметил, что принял такое решение сознательно, "чтобы избежать любой спекуляции".

На вопрос, кто будет исполнять его обязанности в указанный период, А.Савченко ответил: "Я надеюсь, первый заместитель".

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора Николаевского аэропорта, летчик-герой В.Волошин. Он был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков. "По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи рассматривают пять версий в деле о гибели В.Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием. Проводятся экспертизы.

В СМИ была обнародована переписка В.Волошина, в которой тот говорит о давлении на него со стороны А.Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.

Партия "Национальный корпус" и объединение националистических сил заявляли о намерениях провести 3 апреля в Киеве акцию с требованием отставки А.Савченко.

А.Савченко ранее заявлял, что с 5 марта находится в отпуске, во время которого проходит плановое лечение, но временно прервал его, чтобы дать показания по делу о самоубийстве В.Волошина. В то же время, он заявлял, что не будет выполнять должностные обязанности в течение еще минимум трех недель и потому речь о его отстранении с должности, которого требовали ряд сил и организаций, в ближайшее время идти не может.

А.Савченко также заявлял, что на В.Волошина не осуществлялось никакого давления, поскольку тот "за период своей деятельности не совершил ни одного поступка, который мог бы дискредитировать его работу" и высказал убеждение, что все причастные к гибели В.Волошина понесут ответственность.