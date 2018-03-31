События

09:22 31.03.2018

Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце

Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, сообщает в пятницу интернет-журнал TMZ со ссылкой на собственные источники.

Актер поступил в госпиталь Cedars-Sinai накануне для замены клапана катетера, однако в ходе процедуры возникли сложности, и врачи приняли решение провести срочную операцию на открытом сердце, которая длилась несколько часов.

Источники журнала отмечают, что состояние 70-летнего актера остается стабильным.

Это не первая операция А.Шварценеггера на сердце. В 1997 году врачи заменили актеру клапан аорты.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию

Арнольд Шварценеггер планирует приехать в Киев и встретится с Кличко

Шварценеггер украинцам: Мои мысли с вами, так как вы определяете свое будущее

Супруга Шварценеггера подала на развод

Арнольд Шварценеггер имеет внебрачного ребенка

Шварценеггер возвращается в кино

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине потеплеет до + 17°

"Моряка" Пикассо, который оценивается в $70 млн, выставят на торги Christie's в Нью-Йорке

В АП подтвердили временное отстранение от должности главы Николаевской ОГА Савченко

Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома в Днепре

Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома в Днепре

Эвакуации людей из ТЦ "Зимняя вишня" помешали незаконные перепланировки

На границе с Польшей украинские пограничники задержали автомобиль "Рено", разыскиваемый Интерполом

В Киеве будут судить мошенника, который обманным путем завладел денежными средствами граждан на 3,3 млн грн

На Черниговщине правоохранители прекратили деятельность межрегионального "конвертационного центра"

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один погиб, трое ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА