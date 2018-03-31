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09:08 31.03.2018

Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома в Днепре

Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома в Днепре

В пятницу в 22:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 8 этаже 9-этажного дома на улице Николая Руденка (Центральный район), сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"На борьбу с огнем на место происшествия оперативно прибыли спасатели 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место пожара, пожарными было установлено, что возгорание возникло в квартире, которая находится на 8 этаже. Горели домашние вещи в жилой комнате на общей площади 18 м. кв", – говорится в обнародованном на сайте ГСЧС сообщении.

Пожар в 22:48 был локализован, а в 23:14 ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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